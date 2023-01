«Il n'y a pas eu d’étincelle», et c’est reparti pour Zidane

Thomas Bourseau

Antonio Conte serait susceptible d’être un véritable problème pour le poste d’entraîneur de la Juventus. L’Italien ne devrait pas rester à Tottenham en raison d’un manque «d’étincelle» avec les Spurs. Zidane est prévenu pour son avenir.

Il aura essayé, il aura patienté, mais il n’aura pas gagné. En juin dernier, Zinedine Zidane avouait être emballé par l’idée d’un jour prendre les rênes de l’équipe de France. Cependant, le rêve de Zidane n’a pas pu devenir réalité comme le champion du monde 98 pouvait l’espérer. Avec la finale atteinte par les Bleus au Mondial au Qatar en décembre dernier, le contrat de Didier Deschamps a été prolongé jusqu’en juin 2026 soit à la prochaine Coupe du monde. Et maintenant pour Zinedine Zidane ?

Antonio Conte et Zinedine Zidane au coude à coude pour la Juventus

Ami de Zinedine Zidane et biographe du champion du monde 98, Frédéric Hermel profitait de son passage à RMC pour l’ After Foot dernièrement afin d’affirmer que Zinedine Zidane était prêt à reprendre du service et qu’il voulait trouver un point de chute en cette année 2023 après un bon break depuis mai 2021. La Juventus serait une option pour Zinedine Zidane. Et d’après la Gazzetta dello Sport, un bras de fer entre Antonio Conte et Zidane aurait déjà lieu en coulisse aux yeux des décideurs de la Juventus pour la succession de Massimiliano Allegri.

«Le club n'apprécie pas les fréquentes moqueries»