Mercato - PSG : Xavi Simons a enfin choisi son prochain club ?

Après avoir vu son mercato être rythmé par le feuilleton Kylian Mbappé, le PSG a un autre dossier chaud à gérer avec celui de Xavi Simons. L’international néerlandais ne voudrait pas revenir chez les Rouge-et-Bleu puisqu’il n’est pas certain d’avoir le temps de jeu qu’il souhaite. Le crack de 21 ans aurait d’ailleurs choisi son club pour la saison prochaine.

Après le départ de Kylian Mbappé, le PSG a un autre feuilleton à gérer sur le mercato. Le club de la capitale doit désormais s'occuper du cas Xavi Simons. Prêté au RB Leipzig la saison passée, le Néerlandais était attendu par Luis Enrique.

Manchester United et le Bayern Munich se sont positionnés sur Xavi Simons

Plusieurs clubs se seraient ainsi positionnés sur le dossier Xavi Simons. Manchester United, le Bayern Munich et d’autres clubs de Premier League poussaient notamment pour s’attacher les services du milieu offensif polyvalent de 21 ans. Après plusieurs semaines d’attente, Xavi Simons aurait enfin choisi son club pour la saison prochaine.

Direction le RB Leipzig pour Xavi Simons ?

« Malgré les liens avec Manchester United et d’autres clubs anglais, c’est toujours entre le Bayern Munich et le RB Leipzig que ça se joue pour Xavi Simons. Leipzig est maintenant très confiant et presque convaincu que Simons sera chez eux la saison prochaine. Il les aurait choisi pour poursuivre sa progression, et le PSG en est conscient » a indiqué Fabrizio Romano dans sa chronique pour Caught Offside. À suivre...