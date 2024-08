Mercato - PSG : Virée, une star reçoit un coup de pression !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé est parti au Real Madrid en tant qu’agent libre cet été après sept saisons passées au PSG. Le meilleur buteur de l’histoire du club parisien n’a pas été remplacé bien que Jadon Sancho soit une option de marché pour le Paris Saint-Germain. D’ailleurs, l’attaquant de Manchester United a reçu un avertissement outre-Manche…

Le transfert de Désiré Doué (19 ans) a été officialisé samedi matin par le PSG qui a déboursé, au total, 60M€ afin de s’offrir les services de la désormais ex-pépite du Stade Rennais. Milieu offensif et ailier, le médaillé d’argent aux Jeux Olympiques de Paris 2024 pourrait donc assurer en partie la succession de Kylian Mbappé. Cependant, le Paris Saint-Germain n’a toujours pas recruté d’attaquant de métier afin de remplir ce rôle.

«Il aurait pu jouer mais j'ai dû faire des choix»

Kylian Mbappé est parti au Real Madrid le 3 juin 2024 et n’a pas encore été remplacé par le comité directeur du PSG. Ces dernières semaines, la tendance est à un éventuel transfert de Jadon Sancho (24 ans). L’international anglais serait d’ailleurs ouvert à l’idée de débarquer au Paris Saint-Germain, appréciant le projet sportif parisien selon Sky Sports. D’ailleurs, pour la première de Manchester United en Premier League vendredi soir, Sancho a été écarté du groupe par Erik Ten Hag lors de la victoire de Manchester United contre Fulham (1-0). « Je ne peux inscrire que 20 joueurs. Jadon a eu une otite cette semaine. Il n'était pas à 100%. Il aurait pu jouer mais j'ai dû faire des choix. », a justifié Ten Hag.

«Il y aura d'autres joueurs dans cette position et on attend d'eux qu'ils se battent pour le club»

Par la suite, en conférence de presse, l’entraîneur de Manchester United a clairement fait savoir que Jadon Sancho et les autres joueurs laissés sur le carreau pour l’entrée en lice des Red Devils en Premier League devront se battre pour leur place. « Cela peut être frustrant pour le joueur, mais il s'agit de l'équipe. Il y aura d'autres joueurs dans cette position et on attend d'eux qu'ils se battent pour le club ».