Mercato - PSG : Viré par Mbappé, le clan Neymar balance

Joueur le plus cher de l’histoire du football, Neymar avait été recruté pour 222M€ en 2017 par le PSG. Le Brésilien sera resté jusqu’en 2023 à Paris avant d’être finalement vendu à Al-Hilal, en Arabie Saoudite. Il faut dire que Neymar n’était plus forcément en odeur de sainteté au sein du club de la capitale, qui s’en est donc débarrassé. Un départ dont Kylian Mbappé pourrait même être à l’origine selon certains. De quoi faire l’entourage de l’international auriverde.

L’été dernier, le PSG a décidé d’opérer un grand virage dans son projet. Fini le bling-bling à Paris et pour cela, le club de la capitale s’est notamment séparer de Neymar. Après 6 saisons sous le maillot parisien, le Brésilien, qui ne faisait plus l’unanimité au PSG, a été exfiltré en étant vendu en Arabie Saoudite à Al-Hilal pour 90M€. Un transfert de Neymar au-dessus duquel plane l’ombre de… Kylian Mbappé ?



« Il a demandé à faire le ménage »

C’est donc l’été dernier que Neymar a fait ses valises et quitter le PSG pour rejoindre Al-Hilal. Dans l’entourage du Brésilien, on estime d’ailleurs que Kylian Mbappé serait à l’origine de ce transfert. « Il a demandé à faire le ménage. Neymar a eu l’impression qu’on avait mis Kylian derrière une vitre blindée, comme intouchable. Et qu'il pensait : “fuck tout le monde” », a raconté un proche de Neymar pour L’Equipe Explorer . Le Brésilien n’avait pourtant pas hésité à prendre Kylian Mbappé sous son aile et alors que la relation était excellente au début, ça a fini par se tendre. A tel point que le Français en avait près son ex-coéquipier, de quoi étonné ce dernier.

« T’as pas intérêt à partir »