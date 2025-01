Mercato - PSG : Une solution est trouvée pour ce transfert !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Si le PSG a enfin réussi à recruter Khvicha Kvaratskhelia, le club de la capitale cherche toujours à se débarrasser de certains éléments comme Milan Skriniar, Randal Kolo Muani, mais aussi comme Marco Asensio, qui ne joue plus du tout depuis quelques temps. D’ailleurs, le numéro 11 pourrait prochainement rejoindre Galatasaray.

Le mercato hivernal du PSG devrait continuer à être très animé au cours des prochaines semaines. Avec l’arrivé de Khvicha Kvaratskhelia, recruté à Naples contre 70M€, Paris a frappé fort. Cependant, le club de la capitale espère également dégraisser son effectif, en se séparant d’éléments n’entrant plus dans les plans de Luis Enrique.

Asensio ne joue plus au PSG

C’est le cas de Randal Kolo Muani. Mais une solution a vite été trouvée pour l’attaquant français, qui devrait rejoindre la Juventus dans le cadre d’un prêt sec de six mois, avec l’intégralité de son salaire payée par le club italien. Si le PSG cherche également une solution pour Milan Skriniar, Marco Asensio pourrait lui aussi quitter le club parisien.

L’Espagnol vers Galatasaray ?

Faisant partie des plus gros salaires du PSG, Marco Asensio ne semble plus du tout entrer dans les plans de Luis Enrique. Laissé sur le banc, le meneur de jeu espagnol pourrait rejoindre Galatasaray dès cet hiver. A en croire les dernières indiscrétions du média turc Fanatik, le club stambouliote aimerait le recruter, et va prochainement demander des renseignements au PSG. A suivre de près...