Transferts : Une star recale le PSG et déballe tout !

Lié au PSG à de nombreuses reprises, Bernardo Silva n’a finalement jamais rejoint le club de la capitale. Alors qu’il s’apprête à disputer un choc au Parc des Princes mercredi, le Portugais de Manchester City a confirmé en direct de Téléfoot que Paris avait tenté de le recruter en 2023.

Depuis un an et demi, le PSG a mis en place son nouveau projet sportif. Les dirigeants parisiens ne veulent plus recruter de vedettes dans la capitale, mais cherchent à bâtir un collectif axé sur la jeunesse et le dévouement. Cependant, cela n’empêche pas ces derniers de réaliser des coups importants sur le mercato, comme en témoigne la signature récente du phénomène Khvicha Kvaratskhelia.

Bernardo Silva a été proche du PSG

Pendant plusieurs années, le PSG a également été lié à Bernardo Silva. Très proche du conseiller sportif parisien Luis Campos qui l’avait lancé à Monaco, le feu follet de Manchester City a été approché par le club français, notamment en 2023. Finalement resté chez les Citizens, le joueur désormais âgé de 30 ans va retrouver le PSG mercredi en Ligue des Champions.

« On a parlé oui c’est vrai »

Interrogé par Téléfoot ce dimanche, Bernardo Silva a confirmé qu’il avait été approché par le PSG en 2023 : « Luis Campos s’est intéressé à moi en 2023 ? Oui, c’est un ami. Professionnellement, j’aimé beaucoup travailler avec. Il m’a beaucoup aidé à Monaco. On parle souvent. On a parlé oui c’est vrai. J’étais bien à City, c’est le club qui m’a gagné 6 championnats en 7 ans, une Ligue des Champions. Je me sentais bien ici. Je suis très heureux. »