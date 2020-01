Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste XXL se confirme pour Edinson Cavani !

Publié le 23 janvier 2020 à 1h45 par T.M.

Si l’Atlético de Madrid semble tenir la corde pour Edinson Cavani, cela serait sans compter sur Chelsea, également déterminé à recruter l’attaquant du PSG.

Où jouera Edinson Cavani à partir de février ? Si l’Uruguayen a encore 6 mois de contrat avec le PSG, il serait décidé à aller voir ailleurs durant ce mercato hivernal. Et pour le Matador, ça se bouscule. Alors que l’intérêt de l’Atlético de Madrid n’est désormais plus un secret, en Premier League, le profil de Cavani est également très apprécié. Chelsea serait, en effet, déterminé à attirer le buteur parisien. Ce mercredi, The Times a annoncé que les Blues voudraient boucler l’opération sous la forme d’un prêt payant jusqu’à la fin de la saison.

Chelsea est sur le coup !