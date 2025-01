Mercato - PSG : Une offre va partir pour cet attaquant !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que la piste menant à Marcus Rashford ne semble plus vraiment être d’actualité au PSG, l’AS Monaco pourrait en profiter. Le club de la Principauté aurait manifesté son intérêt pour l’attaquant âgé de 27 ans, sur le départ de Manchester United. En ce sens, les Monégasques seraient prêts à faire une offre afin de s’attacher ses services.

« Le PSG n’est plus intéressé par Rashford aujourd’hui. » Comme indiqué par le journaliste du Times, Duncan Castles, dans The Transfers Podcast, on ne devrait pas voir Marcus Rashford rejoindre le PSG cet hiver. Si l’attaquant âgé de 27 ans, sous contrat jusqu’en juin 2028, est sur le départ de Manchester United, le club de la capitale n’a pas l’intention d’en profiter, ayant fait de Khvicha Kvaratskhelia (23 ans, Naples) sa priorité.

L’AS Monaco intéressé par Rashford

« Luis Enrique ne l'aime pas en tant que joueur et ne pense pas qu'il s'adapterait à son système, et aussi parce qu'ils pensent pouvoir trouver un remplaçant moins cher et plus adapté à l'effectif ailleurs », a expliqué Duncan Castles. Si cela ne devrait pas être au PSG, on pourrait tout de même voir Marcus Rashford fouler les pelouses de Ligue 1 prochainement. En effet, d’après les informations du Telegraph, l’AS Monaco serait intéressée par l’international anglais (60 sélections).

Monaco va faire son offre à Manchester United

Le club de la Principauté serait persuadé que Marcus Rashford serait un atout dans l’optique de remporter un trophée cette saison. S’il est ouvert à un départ de Manchester United, l’Anglais ne veut pas aller n’importe où non plus et a écarté un départ en Arabie Saoudite par exemple. L’AS Monaco pourrait bientôt faire une offre réaliste et profiter de ses avantages fiscaux dans ce dossier, alors que le salaire de Marcus Rashford est estimé à 400 000€ par semaine. Dans le même temps, les Monégasques sont sur le point de recruter Mika Biereth (21 ans, Sturm Graz) dans le cadre d’un transfert de 13M€ hors bonus, comme indiqué par L’Équipe.