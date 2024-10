Mercato - PSG : Une offre de 6M€ est annoncée !

Axel Cornic

Après avoir refusé plusieurs offres du Paris Saint-Germain lors du dernier mercato estival, le Napoli a tout de suite promis à Khvicha Kvaratskhelia une prolongation de contrat assortie d’une belle revalorisation salariale. Sauf que le temps passe et cette promesse n’a toujours pas été tenu, avec des grosses tensions qui sont désormais évoquées par les médias italiens.

Il aurait pu être le successeur de Kylian Mbappé. Mais Khvicha Kvaratskhelia n’a finalement pas quitté son club l’été dernier, avec le Napoli qui a résisté à toutes les offensives du PSG. Une victoire qui pourrait être de courte durée, puisque l’avenir de l’ailier géorgien semble à nouveau être sujet à des nombreuses questions.

Une histoire de contrat

La faite à des négociations qui n’avancent pas ! Le Napoli proposerait en effet entre 5 et 6M€ à Kvaratskhelia, qui réclamerait toutefois au moins 8M€ par an. Le joueur, qui gagne moins de 2M€ par an en ce moment, estimerait avoir mérité de devenir le meilleur salaire du club après tout ce qu’il a fait. Mais surtout après le départ de Victor Osimhen, qui était jusqu’à il y a quelques semaines l’autre grande star de l’équipe.

« Il est clair que Kvicha Kvaratskhelia mérite un salaire plus élevé que son salaire actuel »

Proche du Napoli, Carlo Alvino a dévoilé les coulisses de ces négociations autour de la prolongation de Khvicha Kvaratskhelia. « Il est clair que Kvicha Kvaratskhelia mérite un salaire plus élevé que son salaire actuel. D'après les nouvelles qui me parviennent, l'offre d'aujourd'hui est de 6 millions d'euros par an, avec des bonus facilement réalisables » a-t-il expliqué, sur Televomero. « Elle dépasserait donc de loin les six millions d'euros dont nous parlons. Le joueur doit décider, mais le club italien espère que son entourage lui fasse entendre raison ».