Mercato - PSG : Une offensive XXL programmée pour Skriniar ?

Publié le 15 septembre 2022 à 12h10 par La rédaction

Sur la piste de Milan Skriniar depuis maintenant plusieurs mois, le PSG pourrait préparer une nouvelle offensive XXL dans ce dossier. En effet, les dirigeants parisiens pourraient programmer une toute nouvelle offre, encore plus importante que celles réalisées cet été, afin d’attirer le défenseur central de l’Inter Milan au sein de la capitale…

Et si l’avenir de Milan Skriniar s’écrivait au PSG ? Déjà courtisé par Luis Campos cet été, l’international slovaque était finalement resté à l’Inter Milan, malgré la proposition salariale plus qu’intéressante de la part du club de la capitale française. Cependant, les dirigeants parisiens n’auraient toujours pas abandonné cette piste, et une nouvelle offensive pourrait être programmée…

Un salaire à 9M€ proposé à Milan Skriniar ?

Ainsi, comme révélé par Tuttosport , le Paris Saint-Germain pourrait bien lancer une nouvelle offensive dans le dossier Milan Skriniar durant le mercato hivernal. En effet, avec la blessure de Presnel Kimpembe, Luis Campos et consort auraient décidé de relancer cette piste, et une offre pour un salaire à 9M€ pourrait être formulée cet hiver dans ce dossier.

Des discussions Inter Milan - Milan Skriniar pour prolonger