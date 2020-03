Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une icône du projet QSI poussée au départ par deux joueurs de Tuchel ?

Publié le 16 mars 2020 à 4h00 par A.M.

Dans les prochaines semaines, l'avenir de Thiago Silva va devenir un sujet crucial au PSG. Mais alors que le contrat du Brésilien prend fin en juin prochain, les prestations de Marquinhos et Presnel Kimpembe pourraient bien pousser Leonardo à prendre une décision radicale.

Arrivé durant l'été 2012 au Paris Saint-Germain, Thiago Silva est l'un des plus anciens joueurs du PSG au sein de l'effectif actuel. Il faut dire que le Brésilien a débarqué au tout début du projet QSI et s'est rapidement imposé comme l'un des joueurs incarnant ce projet. Capitaine et leader de la défense, O Monstro a tout connu à Paris où son avenir s'inscrit plus que jamais en pointillés. Sous contrat jusqu'en juin prochain, Thiago Silva n'a toujours pas prolongé son bail et Leonardo semble hésiter à conserver son compatriote dont les émoluments plombent la masse salariale.

Marquinhos et Kimpembe poussent Thiago Silva au départ

L'hésitation de la direction porte également sur l'aspect sportif. En effet, comme être sûr de trouver un joueur moins cher et aussi fort. Le nom de Kalidou Koulibaly revient avec insistance ces dernières semaines, mais le défenseur de Naples est cher et réclame également un gros salaire. Toutefois, la solution pourrait bien être trouvée en interne. En effet, la prestation de la paire Marquinhos-Kimpembe contre le Borussia Dortmund pourrait bien aider Leonardo à trancher concernant l'avenir de Thiago Silva. Il faut que les deux joueurs ont prouvé une magnifique complicité pendant Marquinhos, qui portait le brassard, a démontré qu'il avait l'étoffe d'un capitaine et d'un leader. Autrement dit, O Monstro pourrait bien être poussé au départ par ses deux coéquipiers.