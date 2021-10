Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse piste se précise en défense…

Publié le 27 octobre 2021 à 19h45 par La rédaction

Plus le temps passe, plus le PSG apparaît en bonne position pour la signature d’Antonio Rudiger libre en fin de saison. Explication.

Plus les semaines passent, plus la piste menant à Antonio Rudiger, en fin de contrat avec Chelsea, se précise du côté du PSG. D’une part, la prolongation du joueur chez les Blues apparaît de plus en plus compromise, le club londonien n’ayant pas l’intention de s’aligner sur ses exigences salariales, autour de 12 millions d’euros net par an.

Après Chelsea, le Real out…

D’autre part, ces dernières heures, la Cadena SER révèle que le Real Madrid, principal concurrent du PSG sur le dossier, serait en train de renoncer, pour les mêmes raisons que Chelsea. Dans ces conditions, Paris apparaît aujourd’hui en première ligne pour récupérer Rudiger à coût zéro en fin de saison.