Mercato - PSG : Une grande bataille s’annonce pour ce transfert

Pierrick Levallet

Très actif sur le mercato l'été dernier, le PSG a finalement vu plusieurs de ses recrues décevoir cette saison. Manuel Ugarte fait notamment partie de ce groupe de joueurs décevants. De ce fait, l'international uruguayen pourrait être poussé vers la sortie cet été. Le milieu défensif de 23 ans aurait d'ailleurs l'embarras du choix pour la suite de sa carrière.

Cet été, le PSG devrait encore se montrer actif sur le mercato. Si le club de la capitale entend bouger pour remplacer Kylian Mbappé, les Rouge-et-Bleu devraient aussi s’activer pour se débarrasser de certains joueurs. Les dirigeants parisiens voudraient notamment pousser quelques éléments décevants vers la sortie.

Ugarte déjà sur la sellette au PSG ?

Et dans cette optique, Manuel Ugarte se retrouverait sur la sellette au PSG. Malgré un début de saison prometteur, l’international uruguayen n’a pas réussi à s’imposer sous les ordres de Luis Enrique. Le technicien espagnol n’en voudrait plus et souhaiterait le voir partir. L’ancien du Sporting CP aurait d’ailleurs l’embarras du choix pour son avenir.

Manchester United, le Bayern Munich et des clubs italiens à l'affût