Mercato - PSG : Une fenêtre de tir immanquable se présente pour Ousmane Dembélé !

Publié le 4 janvier 2022 à 0h15 par A.C.

En fin de contrat avec le FC Barcelone et visiblement pas proche d’une prolongation, Ousmane Dembélé affole l’Europe et pourrait notamment faire son retour en France, du côté du PSG.

Ou jouera Ousmane Dembélé la saison prochaine ? Son avenir semble alimenter les tensions au FC Barcelone, puisqu’une prolongation semble échapper à Mateu Alemany, qui a fait part d'un certain agacement ce lundi. « Il y a des contacts depuis cinq mois, nous discutons avec ses agents, et ils savent quelle est la situation du club. Nous avons été très patients. Nous voulons qu'il reste, il y a longtemps qu'il a une offre de prolongation. Ces agents savent que nous voulons qu'il reste, il a une offre et nous ne pouvons pas offrir plus » a déclaré le directeur général du Barça. « Il n'y aura plus de réunions et nous ne parlerons plus d'hypothèses. Ils connaissent tous les scénarios et nous attendons une réponse définitive pour prendre les mesures qui conviennent au club ». Plusieurs clubs semblent prêts à sauter sur l’occasion et cela serait notamment le cas du Paris Saint-Germain, à en croire les dernières indiscrétions de RMC Sport .

Il n’y aura rien de plus entre Dembélé et le Barça