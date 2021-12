Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta veut éviter le pire pour Dembélé !

Publié le 31 décembre 2021 à 4h30 par A.C.

En fin de contrat au FC Barcelone, Ousmane Dembélé met dos au mur ses dirigeants, alors que des clubs comme le PSG ou la Juventus s’intéressent à lui.

Les joueurs en fin de contrat sont un véritable cauchemar pour les clubs. Le Paris Saint-Germain en sait quelque chose avec Kylian Mbappé, mais cela est également le cas de nombreux autres clubs. Coéquipier de Mbappé en équipe de France, Ousmane Dembélé se retrouve également à quelques mois de la fin de son contrat et si une prolongation semblait possible, la presse catalane se montré beaucoup plus pessimiste ces derniers jours. SPORT annonce même que Dembélé aurait déjà un préaccord avec la Juventus, même si le PSG semble également avoir flairé le bon coup.

Laporta ne veut pas envoyer Dembélé en tribunes