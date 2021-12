Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ousmane Dembélé déjà d'accord avec un cador européen ?

Publié le 30 décembre 2021 à 12h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé se rapprocherait dangereusement d'un départ. Selon la presse espagnole, le champion du monde français aurait même déjà un accord de principe avec la Juventus.

Arrivé à l'été 2017 au FC Barcelone pour pallier le départ de Neymar vers le PSG, Ousmane Dembélé serait on ne peut plus proche d'un départ. En fin de contrat le 30 juin, l'attaquant français pourra négocier un transfert libre et gratuit avec le club de son choix dès le mois de janvier. Conscients de la situation, Xavi et Joan Laporta feraient tout leur possible pour convaincre Ousmane Dembélé de prolonger. Toutefois, les dés seraient peut-être déjà jetés.

Un accord de principe entre la Juve et le clan Dembélé ?