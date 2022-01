Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s’invite bien à la fête pour Ousmane Dembélé !

Publié le 3 janvier 2022 à 17h15 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone semble éprouver toutes les peines du monde à obtenir l’aval d’Ousmane Dembélé pour sa prolongation de contrat, le PSG aurait pour objectif de mettre la main sur le champion du monde tricolore à la fin de la saison. Cependant, d’autres clubs se pencheraient également sur sa situation.

En marge du prochain mercato estival, le PSG pourrait se trouver dans une situation délicate. En effet, le contrat de Kylian Mbappé arrivera à expiration à l’issue de la saison et il se pourrait bien qu’il ne soit pas renouvelé. Afin d’oublier son attaquant, Leonardo et la direction sportive du PSG songent à Erling Braut Haaland et Robert Lewandowski notamment comme le10sport.com vous le révélait en août dernier. Néanmoins, El Chiringuito a assuré ces dernières heures qu’en raison du manque d’avancées dans la prolongation de son contrat au FC Barcelone, le PSG se pencherait également sur la situation d’Ousmane Dembélé. Et la tendance se confirme.

Dembélé fait tourner la tête du PSG, mais pas seulement…