Mercato - PSG : Barcelone donne le ton pour Ousmane Dembélé…

Publié le 3 janvier 2022 à 21h15 par Th.B.

Alors qu’un accord ne semble toujours pas avoir été trouvé entre le FC Barcelone et Ousmane Dembélé au niveau d’une prolongation de contrat, le directeur exécutif du Barça a laissé planer le suspense dans cette opération pour laquelle le PSG garderait un oeil attentif…

Et si Ousmane Dembélé venait à quitter le FC Barcelone à la fin de la saison, soit au moment où son contrat sera arrivé à expiration avec le club culé ? À en croire les informations divulguées par RMC Sport, Dembélé ferait certes d’une prolongation de contrat sa priorité, mais pour cela, il faudrait que le président Joan Laporta et les dirigeants blaugrana acceptent de lui accorder un salaire annuel de 20M€. Le PSG et d’autres formations européennes resteraient à l’affût et prêtes à dégainer si aucune évolution n’était à signaler entre le Barça et le clan Dembélé au sujet d’une évolution de contrat. D’ailleurs, El Chiringuito a confié ce lundi que dans les bureaux du PSG, on songerait à Dembélé pour oublier Kylian Mbappé dont le contrat expirera à la fin de la saison également au Paris Saint-Germain.

Rien n’a changé pour Dembélé selon le Barça