Mercato - PSG : Une désillusion à prévoir pour cette piste de Leonardo ?

Publié le 2 juin 2020 à 0h15 par Th.B.

Bien que Leonardo apprécierait le profil de Lucas Paquetá, le directeur sportif du PSG cherchant à renforcer le milieu de terrain du club parisien, la venue du joueur du Milan AC serait peu probable à ce jour. Explications.

En marge du prochain mercato estival, en plus du recrutement de latéraux à gauche et à droite pour compenser les départs de Layvin Kurzawa et de Thomas Meunier, Leonardo fait du renforcement du milieu de terrain parisien une priorité. Pour ce faire, le directeur sportif du PSG regarde du côté du Milan AC, club où il occupait le même poste avant de revenir à Paris en juin 2019. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité ces derniers temps, les profils d’Ismaël Bennacer et de Lucas Paquetá plaisent à Leonardo qui a d’ailleurs proposé 30M€ au Milan AC pour l’Algérien. En ce qui concerne le Brésilien qu’il avait d’ailleurs fait signer en janvier 2019, l’affaire se corserait.

Paquetá loin de Paris à cause de la relation de Leonardo avec Ivan Gazidis