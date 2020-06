Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour Leonardo dans le dossier Camavinga ?

Publié le 1 juin 2020 à 20h45 par J.-G.D.

Malgré l'intérêt de la Juventus concernant Eduardo Camavinga (Rennes), la Vieille Dame ne souhaiterait pas bouger ses pions lors du mercato estival. Un concurrent de poids en moins pour le PSG et le Real Madrid.

Après le Real Madrid, le Milan AC ou Dortmund comme vous avait expliqué le 10 Sport, c'est au tour du PSG de se pencher sur Eduardo Camavinga. Comme indiqué par le10Sport.com le 31 mai, Leonardo souhaite compromettre les plans du Real pour le jeune milieu de terrain du Stade Rennais (17 ans), auteur d’une magnifique saison sous la tunique bretonne. Camavinga anime le marché des transferts, lui qui aurait également tapé dans l'œil des dirigeants de Manchester United et de la Juventus. Mais les Italiens devraient lâcher l'affaire...

Camavinga trop cher aux yeux de la Juventus ?