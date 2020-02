Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une concurrence féroce pour cette piste XXL de Leonardo ?

Publié le 19 février 2020 à 1h15 par A.D.

Alors qu’il serait plus que jamais sur le départ, Allan serait toujours dans le viseur du PSG. Leonardo, le directeur sportif parisien devrait batailler avec la Juventus, l’Inter et Everton pour le milieu de terrain du Napoli.

Leonardo serait soumis à une lourde concurrence pour Allan. Lors du dernier mercato estival, Antero Henrique, ex-directeur sportif du PSG, aurait tenté de recruter l’international brésilien. Toutefois, la direction du Napoli aurait bloqué le départ de son milieu de terrain. Malgré l’échec de son prédécesseur avec Allan, Leonardo serait prêt à tenter sa chance sur ce dossier. Et il devrait se frotter à plusieurs cadors européens.

Sarri, Conte et Ancelotti également dans la danse pour Allan ?