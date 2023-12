Mercato - PSG : Une catastrophe est évitée avec Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La presse espagnole est unanime. Dans les prochaines semaines, Kylian Mbappé devrait annoncer son départ au Real Madrid, au terme de son contrat avec le PSG. Reste à savoir si le joueur prolongera son contrat avec le club parisien avant de partir. Quoi qu'il en soit, un départ libre de la star ne serait pas vécu comme une catastrophe en interne.

L'année 2024 sera, assurément, marquée par le feuilleton Kylian Mbappé. Dans les prochaines semaines, le joueur tricolore devrait annoncer s'il prolonge, ou pas, son contrat avec le PSG. Et à en croire de nombreux médias espagnols, une tendance claire se dégagerait dans ce dossier.

Mbappé en route pour le Real Madrid ?

Selon plusieurs journalistes, Mbappé serait en route vers le Real Madrid. A l'issue de son contrat avec le PSG, le joueur de 25 ans devrait, enfin, s'engager avec le club merengue comme l'a annoncé Francisco Buyo ce mercredi soir. « On me dit que Kylian Mbappé ne va pas renouveler avec le PSG. Il est plus proche du Real Madrid qu'il ne l'était il y a 6 mois » a-t-il déclaré sur le plateau d' El Chiringuito.

Un départ libre n'impactera pas les finances du PSG

Ainsi, il n'est pas impossible de voir Mbappé se rendre au Real Madrid en tant qu'agent libre. Il y a encore quelques mois, ce scénario aurait été vécu comme une catastrophe au PSG. Mais comme indiqué par le journaliste Ben Jacobs, le club de la capitale serait, aujourd'hui, suffisamment armé sur le plan financier pour résister à ce départ.