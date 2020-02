Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo décidé à retenter sa chance avec De Sciglio ?

Publié le 8 février 2020 à 12h15 par La rédaction

Cet hiver, le PSG n'a finalement pas accueilli Mattia De Sciglio. Un échec avec le joueur de la Juventus qui n'aurait pas refroidi Leonardo.

Le PSG essaierait depuis plusieurs mois d’attirer Mattia De Sciglio. Sous contrat jusqu’en 2022 avec la Juventus, le défenseur manque de temps de jeu et un départ est constamment évoqué. Lors du dernier mercato estival, l'Italien était tout proche d’un départ vers le PSG et un échange avec Thomas Meunier aurait été dans les tuyaux. Le transfert n’a pas vu le jour, mais le club parisien serait revenu à la charge cet hiver en mettant dans la balance Layvin Kurzawa. Sans succès. Mais le PSG ne désespérait pas et pourrait de nouveau tenter sa chance pour De Sciglio à la fin de la saison.

Retour de flamme pour De Sciglio ?