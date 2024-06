Mercato - PSG : Un transfert bouclé en plein Euro ?

Axel Cornic

Actuellement avec les Pays-Bas à l’Euro 2024, Lutsharel Geertruida semble avoir tapé dans l’œil de plusieurs clubs, dont le Paris Saint-Germain qui cherche une doublure ou un potentiel remplaçant à Achraf Hakimi. Le latéral droit de 23 ans semble également avoir la cote en Bundesliga ainsi qu’en premier League et un départ du Feyenoord Rotterdam pourrait se préciser au cours des prochaines semaines.

Alors que les meilleurs joueurs du continent s’affrontent à l’Euro, le PSG travaille activement sur son mercato estival, qui a officiellement ouvert ses portes le 10 juin dernier. Plusieurs pistes sont annoncés, mais Luis Campos semble notamment regarder du côté de l’Eredivisie…

Mercato - PSG : Le prochain club de Xavi Simons vend la mèche ? https://t.co/9q4pwSURjk pic.twitter.com/GBD900osyM — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Geertruida, la dernière idée du PSG

Voici plusieurs jours déjà que le nom de Lutsharel Geertruida est évoqué du côté de Paris, avec ceux qui ne le connaissaient pas qui ont pu le voir à l’ouvre avec les Pays-Bas à l’Euro 2024. Il a en effet participé au match nul face à la France tout récemment (0-0), avec le PSG qui n’a donc pas du le rater et qui pourrait bien réaliser là l’un de ses premiers gros coups de l’été.

Tous les feux au vert