Mercato - PSG : Un transfert à 77M€ après Kvaratskhelia ?

La rédaction

Après le départ de Khvicha Kvaratskhelia au PSG, Naples serait déjà à la recherche de son remplaçant. Les dirigeants napolitains auraient jeté leur dévolu sur l’ailier de Manchester United, Alejandro Garnacho. Cependant, le dossier s’annonce compliqué, car plusieurs clubs s’intéresseraient également à l’international argentin, notamment en Angleterre avec Chelsea et Tottenham.

Le PSG a officialisé l’arrivée de sa première recrue du mercato hivernal, Khvicha Kvaratskhelia, pour 70M€. Un renfort de taille pour les Parisiens, mais surtout une énorme perte pour Naples, qui s’active déjà pour dénicher un remplaçant à l’international géorgien. Les Napolitains scruteraient le marché anglais pour trouver leur perle rare.

Garnacho, la cible prioritaire de Naples pour oublier Kvaratskhelia ?

D’après les informations de Caught Offside, Alejandro Garnacho serait dans le viseur du Napoli pour pallier le départ de Kvaratskhelia au PSG. Toutefois, les dirigeants napolitains devront sortir le chéquier : Manchester United évalue son attaquant à environ 77M€. Mais les Azzurri devront aussi faire face à une concurrence féroce.

Une grosse concurrence en Premier League

D’après The Athletic et Sky Sports, plusieurs clubs de Premier League s’intéresseraient également à Alejandro Garnacho. La concurrence vient notamment de Londres, où Tottenham et Chelsea suivraient attentivement le dossier. Les Blues pourraient même être tentés par un transfert du Mancunien dès cet hiver.