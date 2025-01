Le PSG signe une performance historique !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi après-midi, le PSG s’est imposé sur le fil sur la pelouse du RC Lens (1-2). Une victoire importante pour la formation parisienne, qui reste sur une incroyable série de 33 rencontres sans défaites hors de ses bases. Paris se rapproche notamment du record historique détenu par le grand AC Milan des années 1990.

En ce mois de janvier, le PSG a entamé une série importante. Doté d’un calendrier très chargé, le club parisien a préparé au mieux son choc de Ligue des Champions face à Manchester City qui se déroulera mercredi soir au Parc des Princes, et ce avec un nouveau succès face au RC Lens.

Kvaratskhelia au PSG, c’est fait ! Une annonce choc qui pourrait bouleverser la Ligue 1 🥳.

Le PSG conforte son fauteuil de leader

Une semaine après une victoire poussive face à l’ASSE (2-1), le PSG a renoué avec le succès ce samedi après-midi. Bousculés et même menés au score, les hommes de Luis Enrique ont su trouver les ressources nécessaires afin d’inverser la tendance et s’offrir une nouvelle victoire en championnat (1-2). Le PSG est plus que jamais leader de Ligue 1, et conserve son invincibilité cette saison.

Un record d’invincibilité bientôt battu en Europe ?

De plus, Paris s’affirme comme véritablement intouchable à l’extérieur. En effet, la dernière défaite du PSG en déplacement remonte au 11 février 2023 et un revers (3-1) sur la pelouse de l’AS Monaco. Cela fait donc 33 matchs de championnat que le PSG ne perd plus loin du Parc des Princes. Comme le rapporte le compte X MétéoFoot, le club parisien a égalisé la série réalisée par le Bayern Munich entre 2012 et 2014. Le record d’invincibilité à l’extérieur en championnat est actuellement détenu par l’AC Milan, invaincu pendant 38 matchs entre 1991 et 1993.