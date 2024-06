Mercato - PSG : Un transfert à 100M€ est confirmé !

Pierrick Levallet

Afin de compenser au mieux le départ de Kylian Mbappé, le PSG souhaite se renforcer dans tous les secteurs, y compris en défense. Si le nom de Leny Yoro revient très souvent ces dernières semaines, les dirigeants parisiens auraient également activé la piste menant à Théo Hernandez. La presse espagnole confirme d'ailleurs l'intérêt des Rouge-et-Bleu pour le latéral gauche de l'AC Milan.

Le PSG devrait encore se montrer très actif sur le mercato cet été. Le club de la capitale entend compenser le départ de Kylian Mbappé, annoncé comme nouveau joueur du Real Madrid avant le début de l’Euro 2024, en recrutant à tous les postes. Si de nouveaux renforts sont attendus dans le secteur offensif, les champions de France voudraient aussi voir un autre défenseur rejoindre les rangs de Luis Enrique.

Succession de Mbappé : Un club anglais prêt à plomber le PSG ? https://t.co/oQsT4mrDLf pic.twitter.com/KKSg09Xdid — le10sport (@le10sport) June 19, 2024

Le PSG s'intéresse à Théo Hernandez

Si le nom de Leny Yoro revient très souvent ces dernières semaines, le PSG aurait également activé une piste en Serie A. La presse italienne a fait savoir que le pensionnaire de la Ligue 1 avait des vues sur Théo Hernandez, considéré comme un élément incontournable de l’AC Milan ces dernières années.

La presse espagnole confirme !