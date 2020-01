Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se précise pour Julian Draxler !

Publié le 5 janvier 2020 à 17h45 par J.-G.D.

À la recherche d’une recrue cet hiver au poste d’ailier droit, le FC Séville penserait au profil de Julian Draxler, en manque de temps de jeu au PSG.

Blessé d’août à octobre, Julian Draxler pourrait animer ce mercato hivernal. Le milieu de terrain du PSG attiserait la convoitise de deux clubs français et de plusieurs formations européennes en ce mois de janvier : Hertha Berlin, l’OGC Nice, le FC Séville, l’OL et le Milan AC. Un départ n’est pas à exclure pour l’international allemand, dont l’avenir à Paris s’inscrirait en pointillés. Et l’intérêt de Séville se confirmerait assez sérieusement...

Le FC Séville sur les traces de Draxler ?