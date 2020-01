Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une plan à 16M€ dans le dossier Todibo ?

Publié le 5 janvier 2020 à 16h30 par A.D.

Comme nous vous l’avons révélé en exclusivité, le Milan AC est déterminé à recruter Jean-Clair Todibo cet hiver. Pour convaincre le Barça, les Rossoneri seraient prêts à proposer un prêt avec une option d’achat de 15-16M€.

Le Milan AC serait prêt à payer le prix fort cet été pour Jean-Clair Todibo. Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité, le club lombard veut absolument recruter le défenseur du Barça cet hiver. Toutefois, les Rossoneri ne sont pas seuls sur ce dossier. Selon nos informations du 31 décembre, Carlo Ancelotti et Patrick Vieira, les coachs respectifs d’Everton et de l’OGC Nice, seraient également dans le coup pour Jean-Clair Todibo. Pour devancer ses concurrents et faire plier le FC Barcelone, le Milan AC aurait une idée en tête.

Une option d’achat obligatoire de 15-16M€ ?