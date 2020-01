Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un départ imminent pour cette pépite ? La réponse !

Publié le 5 janvier 2020 à 12h30 par H.G.

Alors qu’il est annoncé sur le départ du FC Barcelone pour rejoindre l’AC Milan, Jean-Clair Todibo n’aurait pas l’intention de précipiter son départ et aimerait prendre un temps de réflexion.

Le secteur défensif du FC Barcelone est bien fourni avec Gerard Piqué, Clément Lenglet et Samuel Umtiti. Dans ce contexte, il est difficile pour un jeune comme Jean-Clair Todibo de se faire une place dans l’effectif des Blaugrana , d’autant plus qu’Ernesto Valverde semble compter de plus en plus sur le jeune Ronald Araujo dans son groupe. Ainsi, l’ancien défenseur central de Toulouse aurait de grandes chances de quitter le Barça cet hiver pour aller chercher du temps de jeu ailleurs pour progresser. Et si un départ en prêt à l’AC Milan est fréquemment avancé pour le défenseur de 20 ans, Jean-Clair Todibo n’aurait pas l’intention de se précipiter à San Siro sans réfléchir.

Todibo va prendre quelques jours de réflexion