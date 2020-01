Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un obstacle de taille pour le départ de cet indésirable de Valverde ?

Publié le 5 janvier 2020 à 14h00 par H.G.

Alors que Jean-Clair Todibo est annoncé sur le départ du FC Barcelone pour rejoindre l’AC Milan, une divergence portant sur les modalités du prêt du défenseur français pourrait poser des problèmes pour concrétiser l’opération.

Barré par les fortes concurrences de Gerard Piqué, Clément Lenglet et Samuel Umtiti, Jean-Clair Todibo devrait prochainement quitter le FC Barcelone dans le cadre d’un prêt pour trouver du temps de jeu ailleurs. L’ancien défenseur de Toulouse a été annoncé dans le viseur de nombreuses écuries, mais l’AC Milan semble désormais être l’équipe la plus proche pour enregistrer l’arrivée du Français de 20 ans. Cependant, rien ne serait encore définitivement bouclé dans ce dossier. Et si Jean-Clair Todibo souhaiterait prendre un temps de réflexion au sujet de son avenir, les prétentions des Rossoneri pourraient compromettre l’issue du dossier.

Milan veut un prêt avec option d’achat pour Todibo, mais…