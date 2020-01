Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le départ de Todibo accéléré... par Ibrahimovic ?

Publié le 4 janvier 2020 à 13h30 par A.C.

L'arrivée de Zlatan Ibrahimovic au Milan AC va avoir un impact sur l'avenir de Jean-Clair Todibo.

L'avenir de Jean-Clair Todibo devrait s'écrire en Italie. Les médias transalpins évoquent une rencontre au sommet entre le Milan AC et le FC Barcelone ce samedi, concernant le défenseur de 20 ans. la volonté des Rossoneri serait de boucler au plus vite un prêt de six mois pour le joueur, avec une option d'achat fixée à 20M€, sans aucune clause de rachat en faveur du Barça. Un facteur semble d'ailleurs avoir définitivement convaincu le Français...

Todibo convaincu par l'arrivée d'Ibrahimovic et l'exemple Hernandez