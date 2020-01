Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir de Draxler serait d'ores et déjà scellé !

Publié le 4 janvier 2020 à 21h15 par La rédaction

Blessé en début de saison, Julian Draxler joue peu au PSG. Certains clubs seraient intéressés mais le joueur ne souhaiterait pas quitter la capitale cet hiver. Ainsi, un départ serait exclu pour l'Allemand.

Les rumeurs autour d'un éventuel départ de Julian Draxler se multiplient actuellement. Le Hertha Berlin, l'OL, L'OGC Nice, le FC Séville et le Milan AC seraient tous intéressés pour récupérer le milieu de terrain du PSG. Mais Julian Draxler présente un désavantage certain : des émoluments à hauteur de 7,2M€ brut annuel. Et ça ne serait pas le seul problème...

Draxler va rester au PSG