Mercato : Un retour d'Adebayor en Ligue 1 ? La réponse de Nîmes !

Publié le 4 janvier 2020 à 20h40 par B.C.

Interrogé sur le mercato de son équipe, Bernard Blaquart s'est montré mesuré quant à la possibilité de voir Emmanuel Adebayor débarquer du côté du Nîmes Olympique.