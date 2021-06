Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un joueur a bouclé son départ en coulisses !

Publié le 17 juin 2021 à 9h45 par H.G.

Alors que Maxen Kapo est en fin de contrat au PSG en 2022, le joueur de 20 ans devrait bel et bien quitter le club de la capitale prochainement.

Fréquemment confronté aux départs de ses jeunes pépites, le Paris Saint-Germain va une nouvelle fois être confronté à cet exode cet été. En effet, à l’image d’Adil Aouchiche et de Tanguy Kouassi, Kays Ruiz va quitter le club de la capitale au terme de son contrat le 30 juin prochain. Mais ce n’est pas tout, puisque le jeune milieu Maxen Kapo devrait lui aussi quitter le PSG à un an du terme de son contrat. Et visiblement, tout serait maintenant bouclé dans l’optique de son départ…

Direction Lausanne-Sport pour Maxen Kapo !