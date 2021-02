Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau gros rebondissement pour l’avenir de Draxler ?

Publié le 26 février 2021 à 8h15 par T.M.

Ce jeudi, Leonardo a ouvert la porte à une possible prolongation de Julian Draxler au PSG. Mais l’Allemand pourrait très bien s’en aller en fin de saison, ayant d’ailleurs certains prétendants.

N’ayant jamais confirmé au PSG, Julian Draxler voit son aventure parisienne se rapprocher de la fin. En effet, l’Allemand est en fin de contrat et le club de la capitale pourrait là avoir enfin l’occasion de s’en débarrasser. A moins que… Alors qu’une prolongation n’était vraiment pas prévu pour Draxler, Leonardo a tout de même ouvert la porte ce jeudi, expliquant pour France Bleu : « On va voir comment est la situation. On parle un peu moins, mais on va voir aussi parce que c'est un joueur dont on doit clarifier la situation quand même. C'est un joueur important, même si malheureusement il a eu moins d'opportunités ces dernières saisons ».

Direction la Turquie ?