Mercato - Barcelone : Koeman va devoir tirer un trait sur cette star de Premier League !

Publié le 26 février 2021 à 7h30 par H.G.

Alors que le FC Barcelone a été annoncé sur les traces de Mohamed Salah au cours des derniers mois, le dossier pourrait bien s’avérer impossible à concrétiser pour les Catalans.

Tandis que Liverpool traverse un début d’année 2021 cauchemardesque en Premier League, l’avenir de Mohamed Salah est de nouveau dans l’air. En effet, il y a quelques mois, l’international égyptien n’avait pas caché qu’il pourrait être ouvert à l'idée de rejoindre la Liga un jour, et il n’en fallait pas plus pour que le nom du FC Barcelone soit associé à celui de l’ancien joueur de l’AS Roma et de Chelsea. De ce fait, il a été annoncé à plusieurs reprises que le profil de Mohamed Salah plairait à la direction du Barça. Seulement voilà, tout porte à croire que l’écurie entrainée par Ronald Koeman va devoir se faire une raison dans ce dossier…

Liverpool ne compte pas lâcher Mohamed Salah