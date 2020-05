Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau crack de Tuchel sur le départ ?

Publié le 27 mai 2020 à 14h15 par A.M.

Grand espoir du Paris Saint-Germain, Maxen Kapo (19 ans) pourrait quitter le club cet été sous la forme d'un prêt afin de poursuivre sa progression. Et Sochaux serait intéressé.

En l'absence d'équipe réserve, le Paris Saint-Germain doit trouver des solutions pour plusieurs jeunes joueurs. C'est le cas pour Maxen Kapo. Âgé de 19 ans, le milieu de terrain défensif, passé professionnel l'été dernier, a été très utilisé en Youth League au point de s'imposer comme l'un des cadres des U19 du PSG. Toutefois, son avenir à court terme à Paris semble bouché. Mais il n'aurait pas beaucoup de difficultés à rebondir et trouver un nouveau club.

Maxen Kapo vers Sochaux ?