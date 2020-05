Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une énorme opportunité se profile pour Eyraud... avec Mitroglou !

27 mai 2020

De retour à l'OM après dix-huit mois partagés entre Galatasaray et le PSV Eindhoven, Kostas Mitroglou ne sera pas conservé par le club phocéen. Et cela tombe bien, le Grec aurait une touche en Turquie.

C'est un renfort dont l'Olympique de Marseille se serait bien passé. En effet, un an et demi après son départ sous la forme de prêt, Kostas Mitroglou va faire son retour au sein du club phocéen. Toutefois, après des expériences très mitigées à Galatasaray puis au PSV Eindhoven, l'attaquant grec, sous contrat à l'OM jusqu'en juin 2021, ne sera pas conservé et sera poussé vers la sortie. Mais encore faut-il trouver un club intéressé par Kostas Mitroglou qui enchaîne les contre-performances depuis son arrivée à Marseille en 2017.

Alanyaspor s'intéresse à Mitroglou