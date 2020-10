Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo face à une menace surprenante pour Allegri ?

Publié le 30 octobre 2020 à 22h45 par La rédaction

Alors que Thomas Tuchel ne devrait pas être prolongé en fin de saison, Massimiliano Allegri fait partie des favoris pour succéder au technicien allemand. Mais le PSG doit faire face à de nombreux prétendants, dont un surprenant.

La relation Leonardo-Thomas Tuchel n'est pas au beau fixe. Loin de là. Arrivé en 2018, l'entraîneur allemand a remporté deux Ligue 1, une Coupe de France et une Coupe de la Ligue avec le PSG. Tuchel a également mené son équipe en finale de Ligue des Champions. Une première dans l'histoire du club. Pourtant l'aventure commune toucherait à sa fin. En fin de contrat en juin prochain, Thomas Tuchel ne devrait plus être sur le banc parisien la saison prochaine. Pour le remplacer, Mauricio Pochettino et Massimiliano Allegri seraient les deux pistes les plus chaudes. Les deux techniciens sont actuellement libres de tout contrat.

Allegri-Juventus, bis repetita ?