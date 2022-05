Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un joueur se place déjà pour remplacer Di Maria !

Publié le 18 mai 2022 à 10h15 par Arthur Montagne

Prêté au Sporting CP, Pablo Sarabia ne sera pas conservé et fera son retour au PSG cet été. Reste désormais à savoir pour combien de temps, mais l'international espagnol n'exclut aucune option, d'autant plus qu'une place va se libérer avec le départ d'Angel Di Maria.

Barré par la concurrence très importante dans le secteur offensif du PSG, surtout avec l'arrivée de Lionel Messi, Pablo Sarabia avait finalement décidé de s'exiler en toute fin de mercato l'été dernier. Ainsi, l'international espagnol a été prêté au Sporting CP où il réalise une très belle saison comme en témoignent ses 21 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues au Portugal. Malgré tout, le club lisboète ne pourra pas le conserver à l'issue de la saison. Pablo Sarabia fera donc son retour au PSG sans savoir pour le moment s'il sera conservé ou poussé au départ alors que son contrat court jusqu'en juin 2024.

Sarabia n'exclut pas un retour définitif au PSG