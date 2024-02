Mercato - PSG : Un «héros» va partir !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cela ne fait désormais plus de doute, Kylian Mbappé va quitter le PSG à l'issue de la saison puisque son contrat prend fin le 30 juin. L'attaquant français va rejoindre le Real Madrid pour connaître sa première expérience à l'étranger. Ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera ne cache pas sa déception de voir partir un «héros».

C'est un secret de Polichinelle, Kylian Mbappé sera un joueur du Real Madrid la saison prochaine. Le départ de l'attaquant du PSG est d'ailleurs déjà largement commenté, la Ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera en rajoute une couche.

Oudéa-Castera évoque le départ de Mbappé

« C’est vrai que là, manifestement, il y a une page qui est en train de se tourner. Moi je retiens d’abord tout ce qu’il a apporté de formidable à ce championnat. En Ligue 1, il en aura été l’un des plus marquants héros des dernières années clairement. Je crois qu’il faut lui souhaiter bonne chance et une bonne continuation dans son parcours », estime la Ministre des Sports au micro de RMC , avant d'en rajouter une couche au sujet du départ de Kylian Mbappé.

