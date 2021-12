Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros départ se complique !

Publié le 28 décembre 2021 à 22h15 par A.M.

Le départ de Layvin Kurzawa, qui semble être l'une des priorités du PSG cet hiver, est pour l'instant au ralenti, notamment à cause des prétentions salariales de l'ancien Monégasque.

Barré par la concurrence de Nuno Mendes et Juan Bernat, voire Abdou Diallo pourtant défenseur central de formation, Layvin Kurzawa n'entre plus du tout dans les plans de Mauricio Pochettino. L'ancien Monégasque n'a disputé que 9 minutes en tout cette saison, lors du Trophée des Champions perdu contre le LOSC en août dernier (0-1). Depuis cette date, Layvin Kurzawa n'a plus porté le maillot du PSG bien que Juan Bernat ne soit pas inscrit sur les listes de Ligue des champions, ce qui en dit long sur sa place dans l'effectif. Par conséquent, un départ est attendu cet hiver.

Le dossier Kurzawa au ralenti ?