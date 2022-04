Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros cadeau fait par Pochettino à Kylian Mbappé ?

Publié le 8 avril 2022 à 14h45 par G.d.S.S. mis à jour le 8 avril 2022 à 14h51

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé au PSG s’avère encore très incertain, Mauricio Pochettino semble prêt à tout pour le conserver et annonce même que l’attaquant français pourrait récupérer le brassard de capitaine.

Interrogé en conférence de presse ce vendredi, Mauricio Pochettino a interpellé Kylian Mbappé au sujet de sa prolongation de contrat au PSG : « En tant qu'entraîneur, je veux le meilleur pour Kylian et pour le club. Et le meilleur pour le club, c’est que Kylian reste. C'est aussi le mieux pour Kylian à mon avis. Il y a des négociations en cours… », a indiqué l’entraîneur argentin. Selon certaines révélations sur les coulisses des négociations, Mbappé souhaiterait davantage de responsabilité au sein du PSG, et notamment le brassard de capitaine. Et Pochettino semble prêt à aller dans son sens…

Mbappé capitaine contre Clermont ?