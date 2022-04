Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La mise au point de Carlo Ancelotti sur son avenir !

Publié le 8 avril 2022 à 14h00 par T.M.

Alors que les questions se posent concernant l’avenir de Carlo Ancelotti, l’entraîneur du Real Madrid s’est prononcé sur le sujet.

L’été dernier, Carlo Ancelotti a fait son retour sur le banc du Real Madrid et jusqu’à présent, la saison est très bonne pour l’entraîneur italien. Actuellement, les Merengue sont en tête de la Liga et sont bien partis pour se qualifier pour le dernier carré de la Ligue des Champions. Il n’empêche que l’avenir d’Ancelotti serait incertain. Plusieurs rumeurs apparaissent concernant un possible départ alors que le nom de Mauricio Pochettino est notamment évoqué pour venir le remplacer.

« Le club fera une évaluation et prendra un décision »