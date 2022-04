Foot - Mercato

Mercato : Annonce fracassante du LOSC sur l’avenir de Ben Arfa !

Jocelyn Gourvennec, coach du LOSC, s’est exprimé au sujet de la polémique frappant Hatem Ben Arfa, mis à l’écart après une altercation en interne.

Il semblait pouvoir se relancer au LOSC, mais Hatem Ben Arfa ne va finalement plus refouler un terrain de Ligue 1 d’ici la fin de la saison. L’incident survenu en marge de la rencontre face aux Girondins de Bordeaux (0-0) a signé la fin de l’aventure lilloise pour l’ancien du PSG, de l’OGC Nice ou encore de l’OM, qui comme nous vous l'avons expliqué sur le10sport.com a été mis à l’écart et ne s’entraine plus avec le groupe. Ben Arfa serait notamment coupable d’avoir interpellé de façon brusque Jocelyn Gourvennec, lui lançant notamment « On n’est pas à Guingamp », par rapport à l’ancien club de son entraineur.

« Cela fait 34 ans que je suis dans le monde du football et je n’avais jamais vu ça »