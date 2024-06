Mercato - PSG : Un exode vers l’Espagne ?

Arnaud De Kanel

Le PSG pourrait être amené à perdre plusieurs joueurs durant le mercato estival. Après Kylian Mbappé, qui s'est engagé avec le Real Madrid, deux autres membres de l'effectif parisien sont susceptibles de rallier l'Espagne dans les semaines à venir. L'exode commence à se confirmer...

Un nouveau cycle devrait s'écrire pour le PSG dès cet été. Le départ de Kylian Mbappé marque la fin d'une ère au sein du club de la capitale qui est exposé à de potentiels départs. Et les joueurs en question pourraient tout simplement rejoindre une destination similaire à celle de l'attaquant français, à savoir l'Espagne.



Retour en Espagne pour Soler ?

Le milieu de terrain du PSG pourrait connaître un remaniement significatif. Selon les informations de L'Équipe , la direction parisienne est prête à écouter les offres pour Manuel Ugarte, Danilo Pereira, Fabian Ruiz, et Carlos Soler. Ce dernier est notamment évoqué pour un retour en Espagne, deux ans après son transfert depuis le FC Valence. Selon les informations du journal AS , Carlos Soler exprimerait en effet un désir de retourner en Espagne. Le milieu de terrain du PSG serait d'ailleurs dans le collimateur de deux clubs de Liga : Villarreal et la Real Sociedad. La Cadena Cope ajoute que Valence et des écuries de Premier League seraient également sur le coup. Un autre milieu parisien est concerné par un transfert en Espagne.

Ugarte sous les ordres de Simeone ?