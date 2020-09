Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un duel au sommet va avoir lieu pour Aouar !

Publié le 5 septembre 2020 à 13h15 par Th.B.

Bien que Doha fasse d’Houssem Aouar une piste pour ce mercato comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité en janvier dernier, Arsenal compterait bien tenter de chambouler les plans du PSG pour le milieu de l’OL.

Houssem Aouar a-t-il disputé son ultime saison à l’OL ? Grâce au beau parcours du club rhodanien en Ligue des champions, les hommes de Rudi Garcia se sont montrés aux yeux de l’Europe et des cadors. C’est le cas de Memphis Depay qui figurerait dans le viseur du PSG, mais surtout du FC Barcelone. Homme fort du milieu de terrain des Gones , Houssem Aouar fait tourner la tête à plusieurs grands noms européens tels que la Juventus, Manchester City, Arsenal ainsi que le PSG. Le10sport.com vous révélait en exclusivité en janvier dernier que Doha faisait du Français une véritable option. Mais Arsenal ne prévoirait pas de laisser le PSG avoir le champ libre dans cette opération.

Arsenal est en admiration devant Aouar