Mercato - PSG : Un double transfert à 118M€ pour oublier Mbappé ?

En quête de renforts pour compenser le départ de Kylian Mbappé, le PSG a multiplié les pistes sur le mercato ces dernières semaines. Le club de la capitale voudrait recruter à tous les postes. Les dirigeants parisiens penseraient ainsi à Nico Williams en attaque, et à Désiré Doué au milieu de terrain. Mais pour les deux joueurs, les Rouge-et-Bleu vont devoir sortir le chéquier.

Le mercato devrait être encore assez mouvementé au PSG cet été. Après Matvey Safonov, le club de la capitale entendrait s’activer sur le marché des transferts pour compenser au mieux le départ de Kylian Mbappé. Le10Sport.com vous a ainsi révélé en exclusivité que les Rouge-et-Bleu souhaitaient mettre la main sur un nouvel ailier gauche. Et dans cette optique, les dirigeants parisiens ont quelques noms en tête.

Le PSG multiplie les pistes sur le mercato

Le PSG aurait notamment coché le nom de Nico Williams sur sa liste. Phénoménal avec l’Espagne lors de l’Euro 2024, le champion d’Europe a tapé dans l’oeil du pensionnaire de la Ligue 1. Et pour son milieu de terrain, le PSG aurait l’intention de piocher directement en France. Luis Campos aurait des vues sur Désiré Doué, le crack du Stade Rennais. Le conseiller football parisien aurait d’ailleurs un gros projet qu’il voudrait mener à bien sur le mercato.

Désiré Doué et Nico Williams sont attendus

D’après les informations de Mundo Deportivo, le PSG voudrait mettre la main sur Désiré Doué et Nico Williams lors du même été dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé. Le club de la capitale va néanmoins devoir sortir le chéquier pour les deux joueurs. L’Athletic Bilbao réclame les 58M€ de la clause libératoire du crack de 22 ans pour le laisser filer. Et pour le phénomène du Stade Rennais, le PSG est prêt à débourser 60M€. Au total, les Rouge-et-Bleu devraient donc lâcher 118M€ pour Désiré Doué et Nico Williams. À suivre...