Mercato : Le PSG reçoit une bonne nouvelle à 70M€

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec le Napoli, Victor Osimhen serait dans le collimateur du PSG. Toutefois, Nasser Al-Khelaïfi refuserait de lâcher 100M€ pour le transfert de l'international nigérian. Mais heureusement pour le PSG, aucun club n'aurait répondu aux attentes de Naples pour le moment. Arsenal n'ayant pas dépassé la barre des 70M€.

Pour renforcer la pointe de son attaque, le PSG aurait coché le nom de Victor Osimhen. Toutefois, comme l'a confirmé la Gazzetta dello Sport, le club de la capitale refuserait de débourser les 100M€ réclamés par le Napoli pour le transfert du Nigérian.

PSG - OM : Panique pour ce transfert à 20M€ https://t.co/SWXhDXAvlB pic.twitter.com/vMznezwY37 — le10sport (@le10sport) July 24, 2024

Le PSG refuse de payer 100M€ pour Osimhen

En plus du PSG, Victor Osimhen aurait également la cote en Arabie Saoudite et en Premier League. Mais à en croire la Gazzetta dello Sport, aucun club n'aurait répondu aux exigences du Napoli pour le buteur de 25 ans. Par exemple, Arsenal ne proposerait pas plus de 70M€ pour le transfert de Victor Osimhen. De bon augure pour le PSG en cas de départ de l'un de ses deux buteurs.

Arsenal ne propose que 70M€ pour Osimhen

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG n'a pas lancé les pourparlers pour s'offrir les services de Victor Osimhen. Selon nos informations du 21 juillet, la direction parisienne ne compte pas recruter de nouveau numéro 9 lors de ce mercato estival, à moins d'un départ de Gonçalo Ramos ou de Randal Kolo Muani.